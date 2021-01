Quem é Amanda Gorman, que deixou o Mundo rendido

Sara Oliveira Hoje às 19:23 Facebook

Jovem de 22 anos inspirou-se na invasão no Capitólio para escrever poema inaugural.

Indicada por Jill Biden, aos 22 anos Amanda Gorman tornou-se na pessoa mais jovem a declamar um poema numa tomada de posse presidencial. No palanque, a jovem pareceu maior do que os seus 1,55 metros ao recitar o poema da sua autoria "The hill we climb", em parte inspirado pela invasão recente do Capitólio. "Mas enquanto a democracia pode ser periodicamente adiada/ Nunca pode ser permanentemente derrotada", leu Amanda. Determinada, ainda prometeu candidatar-se à presidência "mais lá para 2036".

Amanda Gorman apresentou-se com um vistoso casaco amarelo Prada e uma bandolete vermelha, num visual cheio de histórias. Numa das mãos, deixou ver um anel em forma de jaula oferecido pela apresentadora Oprah Winfrey. Uma forma de homenagear Maya Angelou e o poema "Sei porque canta o pássaro na gaiola", recitado no mesmo local em 1993, na tomada de posse de Bill Clinton, e também de Oprah apoiar mais um jovem talento negro do seu país.

Como sequela de um nascimento prematuro, Amanda foi diagnosticada com um distúrbio de processamento auditivo e a dificuldade em pronunciar os erres trouxe-lhe dissabores. Por causa as gaguez começou a escrever, vindo a ser premiada pelo talento que agora a coloca nos olhos e ouvidos do Mundo.