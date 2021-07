Quim Barreiros: "Jamais passaria férias com a Angela Merkel"

Rui Pedro Pereira Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

"Os dez mandamentos do verão" para o músico Quim Barreiros.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

não pensar no trabalho.



2. É este ano que vou ler...

nada, porque vou estar na praia a ver miúdas descascadas.



3. Se me ligarem do trabalho, eu...

normalmente [em férias ], tenho o telemóvel no silencioso.



4. Jamais passaria férias com...

Angela Merkel.



5. Nem a pandemia me vai impedir de...

pensar voltar ao trabalho e ser feliz.

6. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia...

se for rapariga, pode andar sem máscara, mas se for macho procuro distanciar-me.



7. A minha banda sonora deste ano vai ser...

o Hino da Amizade.



8. O que me irrita mais nas férias é...

o mau tempo.



9. Os amores de verão são...

uma maravilha.



10. Um verão que jamais esquecerei...

são os dois últimos, porque não tive trabalho por causa da pandemia.