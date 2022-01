Quim Roscas e Zeca Estacionâncio celebram 20 anos com casa cheia

Sara Oliveira Hoje às 18:18 Facebook

A dupla formada por João Paulo Rodrigues e Pedro Alves esgotou, na passada quinta-feira, o Coliseu Porto, no arranque de mais uma digressão. Na plateia viram-se algumas caras conhecidas.

A pandemia adiou as celebrações para agora mas, como notam os protagonistas, a dupla Quim Roscas & Zeca Estacionâncio já anda na estrada há 21 anos, mesmo que seja o 20.° aniversário que inspire a tour que, na passada quinta-feira, passou pelo Coliseu Porto. "É o regresso a casa, onde tudo começou, com o nosso pessoal", disse João Paulo Rodrigues, horas antes de a sala de espetáculos se encher para aplaudir a performance com o parceiro de sempre, Pedro Alves.

"É sempre especial fazer um espetáculo para 50 ou 50 mil pessoas no Porto, porque foi o público que nos abraçou em primeira mão", destacou Pedro, enquanto João Paulo lembrou que foi na Invicta que se lançaram, na Rádio Nova Era. Atualmente, os dois passam mais tempo em Lisboa, fruto dos compromissos profissional na televisão. Enquanto Pedro Alves brilha no papel de Bino na novela da TVI "Festa é festa", João Paulo Rodrigues pode ser visto no programa da RTP1 "Missão: 100% português", provando talentos a solo. Juntos têm o filme "Os banqueiros do povo", com o cenário de Curral de Moinas e o Quim e o Zeca em ação, para se estrear em breve, além de novidades que, anteontem, deixaram adivinhar, inclusive no pequeno ecrã. "Quiçá para breve nos possam ver", afirmou Pedro, num tom que os comprometeu. Luxemburgo, Estados Unidos e França também os vão receber, no caso à boleia da digressão que arrancou no Porto.

"As pessoas que nos seguem são o segredo do nosso sucesso", definiu João, reconhecendo que a amizade que o une a Pedro "foi construída a trabalhar". "São quase 22 anos juntos no palco, a fazer espetáculos, televisão, filmes, com filhos, casamentos e cenas da vida pelo meio", acrescentou. Lado a lado, também cresceram como artistas.

Mais apurados, fruto da experiência acumulada pelos protagonistas, no evento do Coliseu, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio voltaram à cena entre piadas, música e momentos de interação que fizeram o público vibrar. Na plateia estiveram algumas caras conhecidas. Entre elas, a apresentadora Sónia Araújo, o empresário Manuel Serrão e a atriz Sofia Ribeiro, que aproveitou o fim de semana a norte, com o namorado, para rir e aplaudir os amigos, até porque também participou em "Os banqueiros do povo" e surgiu no pequeno vídeo exibido durante o espetáculo. "Estou muito expectante", confessou, enquanto se dirigia ao lugar que lhe estava reservado.