Quinto filho de Vítor Baía a caminho

Antigo guarda-redes e atual vice-presidente do F. C. Porto está à espera do segundo filho da relação com a nutricionista Andreia Santos.

Depois do pedido de casamento, eis a notícia de que Vítor Baía e Andreia Santos vão ser novamente pais. A nutricionista confirmou ao JN que está grávida "praticamente de quatro meses" e o casal está muito feliz por "dar um mano ou uma mana ao Rodrigo", o filho mais velho, que fez dois anos na sexta-feira. Apesar de ser ainda muito pequenino, os pais já lhe disseram que "a mamã tem um bebé na barriga". "Ele fica muito espantado, mas não sei se entende", revelou Andreia.

Das duas anteriores relações, Baía é pai também de Diogo, de 27 anos, Beatriz, de 23, e Afonso, de 13 anos. Agora vem o quinto, o segundo fruto do namoro de oito anos com Andreia Santos, e que "foi planeado".

Toda a família já sabe da novidade e "está toda a gente muito feliz". E a propósito de reações, a futura mamã sublinhou que os enteados mais velhos são "uma grande ajuda". "A Bea tem imenso jeito para o irmão mais novo e o Diogo, de vez em quando, também fica com o Rodrigo. São jovens muito bem formados".

Segundo a companheira, Vítor Baía "é um pai muito presente e super atento, até porque tem oportunidade de viver tudo de uma forma diferente do que quando jogava". Apesar da disponibilidade atual do antigo guarda-redes, Andreia notou que as suas novas responsabilidades como vice-presidente do F. C. Porto nem sempre lhe permitem acompanhá-la "numa ou outra consulta". No entanto, "está sempre em contacto e nunca perde nada", acrescentou.

A barriga "já se nota" e Andreia não teve "enjoos ou mal-estar". No trabalho e no contacto com os pacientes, a nutricionista tem os cuidados que teria mesmo sem estar grávida por causa da covid, sentindo-se assim "muito tranquila". O bebé deverá nascer "em finais de fevereiro".