Rádio do Polo Norte ganha 40 mil seguidores graças Nuno Markl

Convidado do programa de Bruno Nogueira, Nuno Markl falou da "música incrivelmente boa" que Cal Lockwood passa no Ártico e que, rapidamente, pôs milhares de portugueses a ouvir.

A aldeia global nunca fez tanto sentido como nos tempos que correm, aproximando as pessoas através da Internet, como ainda este terça-feira Nuno Markl provou. O artista foi convidado da última emissão do programa de Bruno Nogueira no Instagram, "Como o bicho mexe", acabando por revelar que andava a ouvir "música incrivelmente boa" emitida por uma rádio do Polo Norte, a Artic Outpost, com apenas três seguidores.

Totalmente rendido, Markl deu a dica para que os portugueses ouvissem Cal Lockwood, um radialista com "uma grande coleção de 78s, 45s e LPs", que diariamente oferece música, destacando jazz e blues. O conselho pegou e, rapidamente, a Artic Outpost conquistou mais de 40 mil seguidores do nosso país. O protagonista percebeu o interesse e, a partir do Ártico, a pedido (inclusive do antigo futebolista Nuno Gomes) acabou mesmo por passar o tema "Fuga em Fá Maior" do pianista e compositor luso Mário Laginha.

Cal Lockwood agradeceu a adesão dos ouvintes portugueses Foto: DR

Menos isolado no seu canto, em Longyearbyen, perante o súbito interesse, Cal acabou por ter problemas de conexão, como contou nas redes sociais. Com a bandeira de Portugal como fundo, agradeceu a adesão e prometeu melhorar os servidores para conseguir chegar a todos. Também se mostrou grato pelas palavras de Nuno Markl.

"Trabalho nesta pequena estação AM há vários anos, em Longyearbyen. Tem sido mais para mim porque já ninguém ouve rádio em AM. Pensava que já ninguém ligava a estas velhas canções. Há um ano, um amigo meu disse-me para colocar o programa na internet. (...) Obrigado pela divulgação, isto é fantástico. Não tenho sido capaz de responder às mensagens que têm chegado porque tenho estado no ar", escreveu Cal Lockwood numa mensagem ao humorista e radialista luso.

Para Markl, "nestes tempos de isolamento, esta inesperada ponte Portugal - Polo Norte foi uma espécie de fábula que envolveu muita gente e tornou a solidão menos solitária".