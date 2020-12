R.N.C. Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Isabel II passou pela primeira vez em 33 anos a época festiva apenas com o marido, o príncipe Philip, no castelo de Windsor. Na mensagem de Natal, a rainha da Inglaterra garantiu aos súbditos que "não estão sozinhos".

"Claro que para muitos fica marcado pela tristeza: alguns chorando a morte dos seus, outros com saudades dos amigos e família distantes por razões de segurança, quando tudo o que mais queriam neste Natal era um simples abraço ou um aperto de mão", disse a monarca de 94 anos. "Se é um destes, não está sozinho, e garanto-lhe que o trago no meu pensamento e orações", acrescentou.

Apenas com a fotografia do marido ao lado, com quem passou o Natal, Isabel II agradeceu aos profissionais de saúde e aos cientistas que desenvolveram esforços para produzir a vacina contra a covid-19. "Temos para com eles uma dívida de gratidão", disse. A monarca elogiou ainda a forma "tranquila e o espírito indómito" como a nação combateu a pandemia.