Rainha Isabel II pode estar a planear abdicar do trono

A rainha Isabel II de Inglaterra pode estar a fazer planos para abdicar do trono, nos próximos meses, a favor do príncipe Carlos. A monarca britânica já colocou em marcha o processo para passar a coroa, após 67 anos de reinado, o que deve acontecer dentro de 18 meses, quando Isabel II completar 95 anos, a mesma idade com que o marido, o duque de Edimburgo, se retirou. “Sua Majestade tem noção da sua idade e quer assegurar-se de que quando chegar a altura a transição da Coroa se fará na perfeição”, revelou um antigo funcionário do Palácio de Windsor. […]