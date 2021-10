Rainha Isabel II recusa prémio de "Idosa do Ano"

JN/Agências Hoje às 19:58 Facebook

A Rainha Isabel II recusou um prémio em homenagem aos idosos, considerando que, aos 95 anos, não atendia aos critérios, disse a revista "The Oldie" esta terça-feira.

A publicação escreveu aos funcionários do palácio em julho a perguntar se a monarca aceitaria o prémio de "Idosa do Ano", que foi dado anteriormente ao seu falecido marido, o príncipe Filipe, e à sua própria mãe.

Porém, numa resposta datada de 21 de agosto da sua propriedade em Balmoral, no nordeste da Escócia, o secretário particular assistente da rainha, Tom Laing-Baker, pediu desculpas. "Sua Majestade acredita que se é tão velho quanto se sente. A Rainha não acredita que atenda aos critérios relevantes para ser capaz de aceitar e espera que encontre um destinatário mais digno", escreveu.

O prémio, que celebra as conquistas de pessoas mais velhas, foi entregue à atriz e dançarina franco-americana Leslie Caron, que tem 90 anos.

Isabel II sucedeu o seu pai, o rei George VI em 1952 e, no próximo ano, vai comemorar 70 anos no trono, mas minimiza a sua longevidade. Quando se tornou a monarca que reinou durante mais tempo na Grã-Bretanha, em setembro de 2015, tratou o dia como qualquer outro, abrindo uma nova ferrovia na região da fronteira escocesa com a Inglaterra. "Inevitavelmente, uma vida longa pode ultrapassar muitos marcos; a minha não é exceção", disse, à época.

Apesar da morte do em abril, aos 99 anos, e da sua idade avançada, a rainha não se ausentou da vida pública e mantém um quotidiano regular de audiências e aparições. Na semana passada, foi vista pela primeira em público com uma bengala.