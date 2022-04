Rainha Isabel II soma 96 anos em privado

Aniversário foi assinalado com uma imagem da monarca entre os póneis Bybeck Katie e Bybeck Nightingale. Isto quando o neto Harry reacende a polémica com novas declarações.

Numa fase mais recatada, por questões de saúde, Isabel II celebrou ontem o 96.° aniversário em privado na sua residência em Sandringham, no condado de Norfolk, para onde viajou de helicóptero. Sem nenhum ato oficial a pretexto da efeméride, segundo a BBC, a rainha de Inglaterra vai contando com a visita de familiares e amigos. Nas redes piscinas, o neto William e a mulher, Kate Middleton, desejaram-lhe "um feliz 96.º aniversário", destacando-a como "uma inspiração para tantos no Reino Unido, na Commonwealth e no mundo".

Para assinalar a data, o Royal Windsor Horse Show divulgou uma fotografia tirada no mês passado no Castelo de Windsor. O retrato mostra a monarca britânica entre dois dos seus póneis, Bybeck Katie e Bybeck Nightingale, com magnólias como cenário de fundo. Os animais são da raça Fell, uma variedade nativa do Reino Unido classificada como vulnerável, e que faz parte da criação de rainha, uma apaixonada quer por equídeos, quer por cães.

Jubileu em junho

Isabel II soma mais um ano quando aguarda pelas celebrações do jubileu de platina. Os 70 anos do seu reinado começaram a ser festejados em fevereiro, mas o auge acontecerá de 2 a 5 de junho, com eventos públicos e atividades comunitárias. Curiosamente, no sábado seguinte, volta a estar de parabéns pois, apesar de ter nascido a 21 de abril, a sua vida é sempre comemorada no segundo sábado de junho, por causa de uma tradição implementada pelo rei George II em 1748. Isto porque, vindo ao mundo em novembro, achou que o seu aniversário deveria ser no verão, estendendo essa regra para todos os que foram herdando o trono até aos dias de hoje.

Em jeito de homenagem à rainha Isabel II, foi lançada uma Barbie à sua imagem, inspirada num dos seus visuais mais icónicos, por 75 dólares (cerca de 70 euros).

Nova dor de cabeça

A apenas quatro anos de chegar aos 100, Isabel II não se livra de preocupações, agora por causa de mais uma entrevista dada pelo príncipe Harry, no âmbito dos Invictus Games, em Haia. À apresentadora do programa da NBC "Today" Hoda Kotb confessou ter sido bom reencontrar a avó, no regresso ao Reino Unido, a caminho dos País Baixos, garantindo que "ela está em grande forma".

"Ela [a rainha] tem sempre um grande sentido de humor comigo e quero garantir que ela está protegida e tem as pessoas certas à volta dela", sublinhou Harry. Mesmo sem se saber ao que se referia, as suas palavras foram embaladas pelos especialistas em questões da realeza como um ataque ao pai, o príncipe Carlos, e ao irmão, o príncipe William.