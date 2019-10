Rainha Isabel II tem funcionário para calçar todos os sapatos novos

NTV Hoje às 13:45, atualizado às 13:52 Facebook

A rainha Isabel II de Inglaterra tem um funcionário que calça todos os sapatos novos antes da monarca britânica os usar, para que o calçado se adapte aos pés. A informação foi confirmada pela assistente pessoal da rainha Isabel II, Angela Kelly, no livro “The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and The Wardrobe”, em que revelou que ela própria calça os sapatos da rainha antes dos atos oficiais. “Como tem sido amplamente mencionado na imprensa, há um funcionário que usa os sapatos de Sua Majestade para garantir que estão confortáveis e que ela está sempre pronta. […]