Rainha Letizia condecorada pela dedicação à luta contra a violência de género

Rainha Letizia de Espanha vai receber um prémio pelo seu trabalho em prol da luta contra a violência de género e preocupação demonstrada pela vítimas. A mulher do rei Filipe VI prepara-se para ser condecorada pelo empenho colocada na defesa de causas sociais ligada à violência doméstica, nomeadamente às mulheres que sofrem maus tratos. O momento vai acontecer na XV edição deste prémios, entregues pelo Observatório contra a Violência Doméstica e de Género, que está agendada para a próxima terça-feira na sede do Conselho Geral do Poder Judicial. Este é um evento anual no qual serão entregues mais prémios.