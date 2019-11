Raminhos dá voz a sistema de comunicação de homem com esclerose lateral amiotrófica

NTV Hoje às 18:35, atualizado às 19:07 Facebook

António Raminhos gravou mensagens de voz para o sistema de comunicação de um homem que sofre de esclerose lateral amiotrófica. O humorista revelou, no perfil de Instagram, que Albino pediu que a voz de António Raminhos fosse utilizada em frases divertidas do sistema de comunicação que utiliza em vez da “voz impessoal robotizada” comum. “Vou ser sincero, quando comecei a escrever este ‘post’ ia dizer tudo aquilo que o Albino não pode fazer e depois lembrei-me do momento que passámos ontem. O Albino tem Esclerose lateral amiotrófica [a condição do Stephen Hawking] e tem aprendido a reinventar a vida sobretudo […]