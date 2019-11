Raminhos sobre ansiedade: “Os meus pais não sabiam fazer as coisas de outra maneira”

NTV Hoje às 13:50, atualizado às 14:26 Facebook

Twitter

Partilhar

António Raminhos abriu o livro, esta quinta-feira, e falou sobre a forma como lidou ao longo da vida com o problema da ansiedade. O humorista foi o convidado de Rui Maria Pêgo e Ana Martins no programa “Era o Que Faltava”, da Rádio Comercial. À conversa com os locutores, o comediante contou como lidou com a ansiedade durante a sua vida. Quando era criança, António Raminhos não teve o apoio necessário dos pais. “Eu sou da geração dos anos 80, venho de uma família disfuncional, como todos nós, e então os meus pais não sabiam fazer as coisas de outra […]