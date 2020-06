Hoje às 11:36, atualizado às 11:38 Facebook

O rapper Christopher Treadwell, mais conhecido como Bris, foi morto a tiro no passado domingo na cidade californiana de Sacramento, nos Estados Unidos da América.

Bris, 24 anos, foi morto a tiro, na sequência de um acidente de automóvel, comunicaram as autoridades locais.

"Os agentes chegaram ao local e identificaram um homem adulto que tinha ficado com um ferimento provocado por uma bala. A vítima foi declarada morta no local. Detetives e investigadores começaram uma investigação", pode ler-se no comunicado da Polícia.

O rapper tinha uma "mixtape" intitulada "10:42" e, na semana passada, tinha publicado um videoclip da música "Need Hammy".