Raquel Jacob despida contra preconceitos

Noiva do guarda-redes do Olympiacos José Sá volta às fotos arrojadas.

À semelhança do que já nos habituou, Raquel Jacob, de 29 anos, voltou a arrojar em mais uma publicação no Instagram. Desta vez, mostra-se completamente nua, e a intenção é incentivar o empoderamento feminino.

"Despindo-me em palavras... está na hora, d'excitar a alegria, rasgar os preconceitos, revelando a ousadia, e calçar a coragem. Pra tudo mudar... Num só dia!", escreveu a antiga "moranguita" na legenda. A imagem faz parte de uma série que protagonizou perante a lente de Sarah Rachel, a fotógrafa que também acompanhou a sua gravidez.

"Coragem", "sê tu mesma", "boa influência" foram as hashtags usadas, resumindo a ideia a transmitir, sendo elogiada pelos seguidores. Muitos notaram também a tatuagem de um leão que exibe na zona das costelas e que combina com o felino que o noivo, o guarda-redes do Olympiacos José Sá, tem nas costas.

O futebolista aprova a atitude da companheira, sendo comum declarar publicamente o amor que os une. O casal está junto há pouco mais de três anos e tem uma filha, Maria Leonor, de dois anos. E foi a três que a família se mudou para a Grécia, onde o futebolista já regressou para terminar o campeonato.