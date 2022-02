Raquel Prates obrigada a remover o útero

Sara Oliveira Hoje às 19:33 Facebook

Apresentadora sofre de endometriose e adenomiose que lhe provocaram lesões irreversíveis, por isso alerta para a urgência de um diagnóstico precoce.

São muitos os famosos que usam as redes sociais para servirem de exemplo a quem os segue, mesmo quando se trata de assuntos menos desejáveis. Assim fez há muito Raquel Prates, quando revelou sofrer de endometriose profunda, e agora também quando conta que vai ser submetida a "uma histerectomia total com excisão de todas as lesões provocadas pela doença, no próximo dia 17 de fevereiro".

A apresentadora e empresária vai ser operada para retirar o útero, depois de passar por vários tratamentos e de ter sabido tarde demais que padecia de endometriose e adenomiose, hipotecando-lhe o desejo de ser mãe. Por isso, Raquel lembra que "os atrasos e os vários diagnósticos incorretos acarretam lesões para as pacientes e para o Serviço Nacional de Saúde", sendo "urgente que esta situação mude". "É imperativo que haja um diagnóstico precoce para que as pacientes recebam o tratamento mais adequado atempadamente, evitando a progressão da doença e outras complicações mais graves", partilha no Instagram.

Para ajudar a Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose (Mulherendo) "e promover a sensibilização da sociedade", Raquel Prates compromete-se a mostrar o seu percurso do antes e depois da cirurgia com as informações que considere essenciais. "Tenho a consciência que é uma exposição enorme da minha intimidade. Este é um problema de saúde pública, não é apenas um problema de quem dele padece. Afeta uma em cada dez mulheres em idade reprodutiva em todo o Mundo."

Por cá e internacionalmente, há outros testemunhos de personalidades que partilham esta patologia. Entre eles, os das atrizes Whoopy Goldberg e Susan Sarandon, e da cantora Cindy Lauper.