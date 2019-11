Raquel Sampaio: Entre guiões e fios elétricos

Sara Oliveira Hoje às 14:56 Facebook

A par da moda, atriz prepara-se para voltar à ficção na novela da SIC "Nazaré" e continua apostada em ser engenheira eletrónica.

Começou na moda, mas a verdade é que Raquel Sampaio, de 19 anos, vai já na segunda novela. Depois de se estrear na representação como "Débora" em "Vidas opostas", a atriz prepara-se para surpreender como Olívia em "Nazaré", também na SIC. "A "Débora" era muito parecida comigo e exigiu muito pouco estudo. Já a "Olívia" é hiperativa, tem um défice de atenção e já me obrigou a preparar mais", partilhou. Na história, será namorada de "Bernardo" (interpretado por Guilherme Moura), que é autista altamente funcional, e com quem "apenas quer estar e mostrar-lhe amor".

Com este papel, Raquel espera provar talento e que lhe "continuem a dar trabalho". E, enquanto estiver a gravar, vai deixando o curso de engenharia eletrónica de telecomunicações e de computadores para segundo plano. "Estou a comprometer-me com outras pessoas, o meu trabalho não é só meu, mas sim de equipa. Já o curso é uma coisa pessoal, mas hei de acabá-lo".

No ISEL (Instituto Superior de Engenharia de Lisboa), numa disciplina, Raquel é "a única rapariga", mas garante que está no curso por vocação: "Gosto de perceber como é que as coisas funcionam, como se montam, o que liga, o que desliga. Não é um curso fácil e está a dar-me trabalho, principalmente como trabalhadora-estudante". Depois de "Vidas opostas" voltou às aulas, mas foi a gravar "Nazaré" que "os professores começaram a perceber" que fazia novelas.

Modelo aos 14 anos

Atriz em construção, Raquel lançou-se na moda com apenas 14 anos quando participou no concurso Agence Go Top Model. "Sempre fui habituada a ir à luta. Desde pequena, nunca houve hipótese de me esconder atrás da saia da mãe. Fiz-me à vida, sempre protegida pelos meus pais - mesmo que não me deixassem perceber -, sem ter medo", recordou.

Filha única, herdou dos pais a determinação: "O meu pai veio de uma terrinha chamada Chamusca e foi atleta olímpico de decatlo [Mário Aníbal]; a minha mãe aos 19 anos saiu de casa para ir estudar para a Alemanha, onde trabalhou para pagar os estudos. Por isso, eu não podia ser de outra maneira".

A moda continua na vida de Raquel, embora se empenhe mais em explorar a mais recente paixão: representar. "Sempre gostei, mas foi num casting há dois anos que descobri uma paixão que desconhecia e percebi que queria fazer isto para a vida toda", concluiu.