Raquel Sampaio: "Sofro de tanatofobia"

Atriz e apresentadora da SIC assume "medo excessivo da morte". E continua a estudar engenharia electrónica.

Raquel Sampaio, de 21 anos, revelou algumas curiosidades sobre a sua personalidade, entre elas uma fobia que a afeta desde muito nova. "Para quem não sabe, sofro de tanatofobia, que é o medo excessivo da morte, desde criança. Ter medo da morte é uma tendência natural e humana. Isto porque a morte é, ironicamente, o grande mistério da vida", contou numa sessão de perguntas no Instagram.

O problema faz com que a atriz e apresentadora do "Fama show", transmitido pela SIC, entre "frequentemente num loop de pensamentos sufocantes" que envolvem a sua própria morte e a dos que ama, do quais do se livra "com a ajuda de estímulos exteriores". "É paralisante, incapacitante e assustador", acrescentou.

A trabalhar em televisão e já com duas novelas no currículo, a jovem continua a estudar e determinada em concluir o curso de Engenharia Eletrónica, consciente de que é importante ter "um plano B". Além disso, Raquel sente necessidade de manter "o raciocínio lógico e a mente ativa noutras áreas". "Às vezes falta vontade, claro, e custa. Mas gosto realmente de aprender e de absorver vários tipos de conhecimento porque faz-me um bem danado", concluiu, consciente que "não dá para fazer tudo ao mesmo tempo".