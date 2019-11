Raquel Strada e marido namoram em terras de sua majestade

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:24 Facebook

Raquel Strada e o marido, Joaquim Fernandes, viajaram até Soho Farmhouse, em Inglaterra, para desfrutarem de uma paisagem rural. A influenciadora digital e o empresário afastaram-se de Lisboa para uma escapadinha a dois. Entre conhecerem a vila inglesa e descansar na unidade hoteleira de luxo, o casal aproveitou para tirar fotografias. Um desses registos foi partilhado por Raquel Strada no perfil de Instagram. Nessa publicação, os dois surgem a dar um beijinho. “Tudo certo!” escreveu na legenda a “influencer”. View this post on Instagram Tudo certo ♥️ A post shared by 𝐑𝐚𝐪𝐮𝐞𝐥 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 (@raquelstrada) on Nov 2, 2019 at 7:31am […]