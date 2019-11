Rebeca tinha vergonha de estar ao pé do marido com peruca

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:08 Facebook

Rebeca confessou que tinha vergonha de estar ao pé do marido quando usava peruca devido à quimioterapia para combater o cancro na mama, que descobriu em setembro de 2017. A cantora falou com Fátima Lopes no programa “A Tarde É Sua” sobre a doença que enfrentou duas vezes: a primeira foi na tiróide e apareceu quando tinha 29 anos e a segunda surgiu há dois anos na mama. Durante este período de luta, a intérprete teve sempre a ajuda do marido: ” Ele esteve presente em tudo, não faltou a uma quimioterapia, mas tive vergonha de me mostrar ao meu […]