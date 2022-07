Rebekah Vardy perde processo de difamação contra mulher de Rooney

JN/Agências Hoje às 16:00 Facebook

A batalha judicial entre Rebekah Vardy e Coleen Rooney, ambas casadas com futebolistas ingleses, terminou com a derrota de Vardy, que vê assim a reputação destruída e tem ainda a cargo as custas legais do processo que moveu contra a mulher do ex-jogador de futebol, Wayne Rooney. Em 2019, Coleen acusou Rebekah de divulgar informações privadas sobre ela ao "The Sun" e, como forma de retaliação, Rebekah levou Coleen a julgamento por difamação e perdeu.

A juíza do Supremo Tribunal inglês Karen Steyn foi perentória a acusar Rebekah Vardy de mentir no processo de difamação que moveu contra Coleen Rooney. A esposa de Jamie Vardy foi descrita como uma "testemunha não fiável", que provavelmente terá destruído provas potencialmente cruciais de propósito. A juíza concluiu ainda que Vardy, de 40 anos, trabalhou com a sua agente, Caroline Watt, para divulgar informações pessoais de Rooney ao "The Sun".

Em causa estava uma publicação feita por Colenn Rooney no Instagram, a 9 de outubro de 2019, onde acusava Rebekah de ser a "toupeira" que passou várias informações pessoais ao tabloide inglês. Vardy não tardou em desmentir tais acusações e contra-atacou com um processo de difamação, em 2020. A companheira do jogador do Leicester City queria "limpar" o nome em praça pública e provar que não era responsável pelas fugas de informação de que Coleen, de 36 anos, a acusava.

Mas o tiro saiu-lhe pela culatra e vê-se agora a braços com uma conta judicial de 3,6 milhões de dólares (aproximadamente 3,5 milhões de euros) e com o rótulo de mentirosa. A juíza Karen Steyn considerou que as alegações feitas por Rooney contra Vardy eram "substancialmente verdadeiras" e que Vardy era cúmplice na divulgação de histórias prejudiciais ao "The Sun" pelo seu agente.

Numa declaração após o veredicto, Coolen Rooney mostrou-se satisfeita com a vitória, mas acrescentou que "nunca acreditou que deveria ter ido a tribunal" e que "não era um caso que alguma vez tivesse procurado ou desejado".

Mais de dois meses depois do julgamento, só agora ficou conhecida a sentença do processo judicial conhecida no Reino Unido por "WAGs War", que pôs frente a frente duas WAGs (sigla que diz respeito às mulheres e namoradas dos jogadores de futebol).