Regresso aos holofotes de Sara Carbonero marcado para breve

Findos os tratamentos contra o tumor maligno nos ovários, Sara Carbonero parece agora respirar tranquilidade nas rotinas que marcam a sua vida no Porto. Depois da doença, o chapéu passou a ser a imagem de marca da jornalista, que não sai à rua sem o acessório pousado na peruca que ainda usa.

Na Invicta, a mulher do guarda-redes Iker Casillas aproveita os dias de sol para caminhar à beira-mar, mesmo à porta de casa onde vive, na Foz, mas a imprensa espanhola garante que tem novidades profissionais na manga. E que, depois de um ano muito difícil, também com o enfarte de miocárdio sofrido pelo companheiro, tudo mudará este ano.

O jornal "El Español" adiantou que Sara prepara a primeira aparição pública depois do cancro num evento especial "para promover a linha de joias Ágatha Paris", que ela própria criou. A rentrée mediática ainda não tem data marcada, mas será "próximo do Dia da Mãe" e, o mais provável é que seja em Madrid.

No Porto, a vida de Sara é discreta e longe dos holofotes. Os filhos, Martín, de seis anos, e Lucas, de quase quatro, são a prioridade. O mais velho começou a jogar futebol e, esta semana, foi vista num dos treinos do menino. Na cidade que a acolheu em 2015, Carbonero também vai recebendo amigos espanhóis, como a atriz Paula Echevarría e o futebolista Miguel Flores, que aproveitaram o fim de semana para a visitar e namorar. Mais assídua é a jornalista Isabel Jímenez, a quem, há poucos dias, agradeceu pela amizade "à prova de golpes e cicatrizes", partilhando pela primeira vez uma imagem no hospital, com aquela que também é sua sócia na empresa "Slow Love".