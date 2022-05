Reino Unido em contagem decrescente para o Jubileu de Platina de Isabel II

Celebrações coincidem com primeiro aniversário de Lilibet, a bisneta que a rainha conhecerá sábado. Harry e Meghan presentes.

Os preparativos para as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Isabel II dominam as atenções no Reino Unido, onde a festa se prolongará por quatro dias. A homenagem aos 70 anos de reinado arrancam na quinta-feira, prolongando-se até 5 de junho. Sábado, as festividades coincidem com o primeiro aniversário de Lilibet Diana, a filha do príncipe Harry e Meghan Markle, nascida nos Estados Unidos, que a monarca conhecerá nesse dia. Aliás, a rainha faltará a um dos ventos equestres preferidos, o Derby de Epson, para estar com Lilibet.

Harry e Meghan confirmaram que viajarão no fim de semana, com os filhos Lilibet e Archie, para o Reino Unido, alojando-se em Frogmore Cottage, a casa que possuem perto do Castelo de Windsor. O casal estará sexta-feira, na missa de ação de graças na catedral de St. Paul, em Londres, na qual se espera ainda o príncipe André. Os três serão os grandes ausentes da varanda do Palácio de Buckingham durante desfile militar Trooping the Colour, na quinta-feira. No caso de André, por ter sido acusado de abuso sexual de menor e ter perdido privilégios.

Tributo de Ed Sheeran

O programa do Jubileu inclui muitas festas de rua e eventos, mas não se sabe a quais é que Isabel II, de 96 anos, comparecerá, por causa do que se alega serem problemas de mobilidade.

Domingo, após a procissão que percorrerá as ruas de Londres e antes do hino nacional, Ed Sheeran cantará o tema "Perfect", da sua autoria, em homenagem à rainha e ao falecido marido, o príncipe Filipe. Ao mesmo tempo, serão projetadas imagens do casal em ecrãs gigantes. Durante as celebrações do Jubileu haverá outros momentos dedicados ao casal, inclusive uma atuação inspirada em Bollywood sobre o dia em que subiu ao altar, em 1947. O espetáculo incluirá um bolo de casamento de seis metros e 250 bailarinos.