Relações, gravidezes e estilos despertam momentos felizes dos anos 2000

Britney Spears está grávida, duas décadas depois do pico do sucesso, enquanto Jennifer Lopez e Ben Affleck voltam a estar noivos, levando o público numa viagem ao passado.

Depois de a moda trazer à tona referências do início do milénio, afirmando o estilo Y2K, algumas famosas passam agora por experiências semelhantes às que protagonizaram há duas décadas. Gravidezes, noivados ou projetos profissionais fazem o público viajar ao passado, com protagonistas que deram que falar por bons motivos no arranque dos anos 2000.

Estamos em 2022 e Britney Spears está à espera do terceiro filho, seis meses depois de se ter livrado da tutela do pai. O bebé é fruto da relação com Sam Asghari e a notícia levou ao rubro os fãs, 22 anos depois do lançamento do segundo álbum da cantora, "Oops!... I did it again", o grande sucesso que a afirmou no estrelato. Foi o começo de tudo, tal como agora a gestação aos 40 anos é o recomeço, depois de anos privada da sua individualidade. Sean, de 16 anos, e Jayden, com 15, são os filhos do casamento anterior com Kevin Federline, nascidos quando estava em alta e não havia redes sociais. Curiosamente, no passado domingo, Spears comunicou a decisão de de se afastar das redes sociais "por um tempo".

O anúncio da gravidez de Britney Spears foi feito a 12 de abril, quase uma semana após saber-se que Jennifer Lopez e Ben Affleck estão noivos. Se o reatar do relacionamento dos atores surpreendeu em julho do ano passado, por os atores já terem sido namorados há 20 anos, o pedido de casamento no início deste mês parece mesmo saído da máquina do tempo. É que Ben e Jennifer também ficaram noivos em 2002, tendo terminado em 2004 sem chegarem a subir ao altar. Os fãs da dupla voltam a torcer por um final feliz, após outros capítulos somados pelos protagonistas, ao lado de outras pessoas e com filhos dessas relações.

Lindsay Lohan entra no rol de quem atravessa uma fase que remete para momentos de felicidade, no seu caso a nível profissional, pois está de volta em força à representação, tendo assinado um contrato para protagonizar mais dois filmes para a Netflix. Este ano, a atriz marca presença regular em projetos cinematográficos, tal como aconteceu nos primeiros anos deste milénio.

Voltando à moda, a responsabilidade de trazer os anos 2000 à ribalta está em Paris Hilton que, recentemente, lançou uma coleção de roupa ao estilo Juicy Couture, que foi o que se usou nessa altura, e na qual ela já dava o exemplo. Consiste de fatos de treino aveludados, mega carteiras e botas felpudas, ou seja, vestuário casual mas com um detalhe brilhante ou personalizado.

De forma diferente, até pelo conteúdo, o presente das celebridades aviva memórias alegres de uma época em que a economia respirava prosperidade e não se adivinhavam pandemias ou conflitos como o que assola a Europa.