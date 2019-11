Renato Godinho lembra cena da novela e condena violência sexual

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:20 Facebook

O Tiago da novela da SIC “Terra Brava” destacou a cena de tentativa de violação à personagem de Maria Monteiro para condenar a violência sexual. Foi o “take” mais impressionante do episódio desta segunda-feira de “Terra Brava”: alcoolizado, Tiago (Renato Godinho), tenta violar a mulher, Beatriz (Mariana Monteiro), que o tenta afastar. O momento é intenso e a jovem consegue fugir do marido, com o vestido rasgado e para perplexidade do filho. O protagonista da novela não deixou passar a cena em claro para comentar a história com os milhares de seguidores nas redes sociais. “Hoje (ontem), a história do […]