Repórter da SIC Sofia Fernandes está grávida do segundo filho

A novidade foi dada esta quinta-feira à SIC: Sofia Fernandes, repórter do magazine “E-Especial”, está grávida do segundo filho. Vem aí mais um rebento. Aos 42 anos, a repórter da SIC Sofia Fernandes prepara-se para ter o segundo filho, em abril do próximo ano. “Era um grande desejo. O Zé (n.r.: José Barbosa, o marido) é filho único e sempre quis que o Sebastião não fosse. Queríamos muito que tivesse acontecido mais cedo e já estávamos com os níveis de ansiedade no limite. Em bom rigor, esta é uma gravidez planeada e desejada há três anos”, confessou a repórter do […]