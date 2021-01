Revelada a primeira fotografia de Kristen Stewart como Princesa Diana em novo filme

R.N.C. Hoje às 20:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O filme "Spencer", que vai contar parte da história de Diana, deu esta quarta-feira uma amostra daquilo que será a interpretação e o visual de Kristen Stewart como a Princesa de Gales.

A primeira imagem do filme foi revelada e há já quem note as várias semelhanças entre a atriz Kristen Stewart e Diana. "Spencer", com o argumento do criador da série "Peaky Blinders", vai recriar um fim de semana da princesa com a família real britânica e o momento em que decide terminar o casamento com o Príncipe Carlos.

As filmagens vão decorrer no Reino Unido e na Alemanha. Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris são alguns dos atores do elenco. A estreia do filme, realizado por Pablo Larraín, deverá acontecer no outono deste ano.

Em 2022 assinalam-se os 25 anos da morte da Princesa Diana, que morreu aos 36 anos em Paris, vítima de um acidente de viação.