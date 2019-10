Revelado o homem ideal para Cristina Ferreira

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Um especialista do programa “Casados à Primeira Vista” afirmou que o ator Daniel Craig será o homem ideal para Cristina Ferreira. A relevação ocorreu durante “O Programa da Cristina”, quando a apresentadora da SIC recebeu Diana Chaves e os quatro especialistas do programa que tem como objetivo encontrar o par ideal: Fernando Mesquita, Eduardo Torgal, Cris Carvalho e Alexandre Machado. Com o mesmo propósito do “Casados à Primeira Vista”, que se estreia este domingo à noite, na SIC, Cristina Ferreira preencheu um questionário com as características que a pessoa em questão teria que possuir e, assim, um dos psicólogos traçou […]