Revelado o novo casal de “Casados à Primeira Vista”

Um novo casal irá juntar-se aos cinco pares do “Casados à Primeira Vista”. Tatiana e Bruno são os novos concorrentes. Após dois concorrentes desistirem dos respetivos casamentos na primeira cerimónia de compromisso, transmitida no domingo pela SIC, foi revelada a identidade dos novos concorrentes do programa. Tatiana, de 29 anos, natural de Santa Maria da Feira, irá fazer par com Bruno, de 34, residente em Vila do Conde. View this post on Instagram Temos um novo match! 😍 #CasadosaPrimeira A post shared by Casados À Primeira Vista (@casadosaprimeiravista) on Nov 4, 2019 at 3:58pm PST O casal irá juntar-se aos […]