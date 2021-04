Revista "Men's Health" celebra 20 anos e mostra transformação de Diogo Piçarra

Rui Pedro Pereira Hoje às 10:32 Facebook

A maior revista de lifestyle masculina do Mundo, e a mais antiga em Portugal, festeja duas décadas. O músico Diogo Piçarra está na capa que vai esta segunda-feira para as bancas, com um novo corpo em apenas quatro meses.

É uma edição de colecionador, a que chega esta segunda-feira às bancas. A revista masculina de lifestyle "Men's Health" está a festejar o seu 20.º aniversário. Com a filosofia de "corpo são em mente sã", continua a ser o melhor amigo do homem português. Nesta edição especial, apresenta novo design e novas secções.

Entre os temas, há 20 dicas para parar a queda do cabelo, 20 exercícios para recuperar a forma depois do confinamento ou 20 conselhos de figuras públicas (que já foram capa da "Men's Health") para perder a barriga. Os leitores podem ainda ler as melhores dicas de sempre de "fitness", nutrição, cuidado pessoal, sexo, moda ou saúde.

Antes e depois

Na edição de celebração dos 20 anos, a capa apresenta a transformação de Diogo Piçarra. A revista mostra o antes e depois do músico, que foi acompanhado por uma equipa da "Men's Health" durante quatro meses. É a primeira vez que a publicação exibe os bastidores de uma transformação para a capa em cinco episódios.

Pedro Lucas, diretor da revista, realça que a publicação "é a única revista masculina, de entre as várias nacionais e internacionais que já existiram em Portugal, que nunca saiu um mês que fosse das bancas".

"Além da paixão que se exige a quem faz a revista, os padrões editoriais da "MH" mantêm-se. Se calhar, em 2001 eram mais ousados para o homem português de então - não se falava em produtos de cuidado pessoal, por exemplo -, e a "MH" tornou essa área fulcral para o homem. Isso e também o nosso apelo ao treino como componente para o equilíbrio físico e mental, às melhores escolhas a nível de alimentação e às dicas de moda. Sempre trabalhámos sobre a componente da mente sã em corpo são e, felizmente, o homem português de hoje já sabe que se cuidar mais de si viverá com mais e melhor qualidade de vida".

Com os milhares de seguidores que as figuras públicas têm, esta mensagem dá à equipa um alcance importante. "É o caso de Diogo Piçarra, que estará na capa na nossa revista que celebra os 20 anos em Portugal. Em quatro meses, o Diogo mudou imenso. Sobretudo viu o quão importante é, para a sua vida, incluir na sua agenda o treino e melhores escolhas a nível de alimentação. Mudou fisicamente, mas também muito mentalmente. O resultado é inspirador para o homem português e também para a sua comunidade de fãs - um público mais jovem, que também perceberá a diferença que sentirão se passarem a fazer outras escolhas".

"No futuro queremos muito dar mais vida aos conteúdos com mais eventos e mais vídeo. Queremos cimentar a nossa presença em Portugal enquanto marca e não só revista. É aí que esperamos trabalhar e o nosso compromisso para os próximos 20 anos", conclui Pedro Lucas.