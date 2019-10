Revoltada com a notícia, Cristina Ferreira esclarece que não luta contra o cancro

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O mundo da Televisão acordou este sábado em sobressalto com a notícia de uma revista semanal com o título: “Cristina Ferreira – A luta da apresentadora contra o cancro”. A comunicadora já reagiu. “Esta é capa tenta levar as pessoas a comprar. Gosto pouco que se brinque com estas coisas”, começou por reagir a comunicadora, que está no estrangeiro, no Instastories, ferramenta do Instagram. “Que mentes são estas que tentam fazer entender que uma pessoa tem cancro? Juro que não consigo entender. É muito triste”, concluiu Cristina Ferreira.