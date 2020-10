Ricardo Araújo Pereira em isolamento após contacto com infetado

JN Hoje às 00:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O humorista Ricardo Araújo Pereira encontra-se em isolamento profilático, depois de ter tido contacto com um doente infetado com covid-19.

A revelação foi feita este sábado, no programa Governo Sombra, da Sic e da TSF, onde participa enquanto comentador juntamente com Pedro Mexia e Joâo Miguel Tavares. "Tive contacto direto com uma pessoa que testou positivo", explicou, em direto a partir de casa. Até ao momento, Ricardo Araújo Pereira não apresenta qualquer sintoma da doença.

Esta sexta-feira, soube-se que a cantora Bárbara Bandeira está infetada com covid-19 e que Cristina Ferreira se encontra em isolamento, depois de a ter entrevistado.