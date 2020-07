Ricardo Carriço substitui Pedro Lima em novela 

Sara Oliveira Hoje às 19:00, atualizado às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Ator regressa à televisão, assumindo o papel antes entregue ao colega recentemente falecido.

Mais de uma semana após a morte de Pedro Lima, familiares e amigos tentar retomar, o mais possível, a normalidade e até a próxima novela da TVI, "Amar demais", já acusa mudanças.

No lugar do malogrado ator, entra agora Ricardo Carriço que regressa assim à estação privada, para dar vida a Gabriel Villanova, o papel que era do amigo com quem partilhou os inícios na moda, antes de ambos se afirmarem na representação.

"É um ato de entrega e coragem e será a melhor homenagem que lhe pode prestar. Agradeço por isso ao Ricardo, mas também quero dar nota da enorme satisfação que é para mim poder voltar a ver o seu talento nos nossos ecrãs depois de uma prolongada ausência. Espero que este seja o início de uma nova e longa etapa aqui na TVI ", sublinhou Nuno Santos, Diretor de Programas da TVI.

Ricardo Carriço, de 55 anos, vai interpretar a personagem desde o início da história, apesar de as gravações já decorrerem desde fevereiro, não havendo assim nenhum truque de produção para substituir os protagonistas. Todas as cenas antes realizadas serão repetidas já com o novo protagonista. O último trabalho de Carriço para a TVI foi "Flor do Mar" há já uma década.