Ricardo e Francisca Pereira de volta às Maldivas para dias de "namorico" antes do Natal

Ator e a mulher viajaram para um destino quente e sem filhos. A dois, Ricardo e Francisca Pereira aproveitam para namorar na ilha Fari, nas Maldivas, antes de viverem mais uma quadra natalícia em família.

Casados há dez anos e pais de três crianças, Ricardo e Francisca Pereira sabem bem como alimentar a paixão, quer com pequenos programas românticos, como com viagens a dois até destinos paradisíacos.

Desta vez, o casal elegeu as Maldivas para dias de "namorico". "Amor zen", partilhou o ator, mostrando-se a meditar com a mulher na areia branco, na margem do Oceano Índico.

Para Ricardo e Francisca foi um regresso, pois já tinham estado na mesma nação tropical em abril. Na altura, alojaram-se num outro resort, nas ilhas gémeas de Play e Chill, no Dhaalu Atoll; desta vez, é nas ilhas Fari, no Atol de Malé.

Longe da confusão, aproveitam para recarregar energias antes do fim do ano e também do frenesim da quadra natalícia, para a qual regressarão a tempo de satisfazer os pedidos dos filhos, Vicente, de 10 anos, Francisca, de oito, e Julieta, de quatro anos.

Após as festas, em janeiro, Ricardo Pereira voltará ao Brasil onde, há cerca de ano e meio, por causa da pandemia, deixou várias coisas em suspenso. Tem à espera uma nova novela da Globo, numa altura em que deseja produzir uma peça de teatro em 2022.

Por cá, ainda pode ser vista como Romeu, na novela da SIC "Amor, amor". Um papel que lhe permitiu revelar outros talentos na pele do cantor protagonizado.