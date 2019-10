Ricardo Pereira fala na importância do corpo nas personagens

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator terminou a novela “Alma e Coração”, na SIC e já está a gravar “Éramos Seis”, da Globo. De vilão passou a “mocinho” e a galã e fala na importância do corpo nas suas personagens. Ricardo Pereira chama-lhe o “grand finale” do seu vilão e assim aconteceu na passada sexta-feira na novela da SIC “Alma e Coração”: o mau da fita, Gonçalo, acaba por morrer nas chamas, empurrado pela filha. “Foi o papel que mais gosto me deu fazer. Foi muito pensado desde raiz, ele primeiro cativou e depois consumiu toda a gente! Como qualquer bom vilão, fui castigado”, […]