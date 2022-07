Ricardo Quaresma focado na família antes de decidir futuro

Sara Oliveira Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

De férias, futebolista esteve no último dia do festival Marés Vivas, com a mulher, Daphne, e os filhos, Ricky e Kauana. Ainda sem clube, manifestou-se tranquilo e apostado em aproveitar o momento.

Durante três dias, o Meo Marés Vivas juntou muitas caras conhecidas de diferentes áreas no Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia. Anteontem, na área VIP, entre outros famosos, destacou-se o futebolista Ricardo Quaresma, até por ser raro vê-lo em eventos e muito menos em festivais.

"Vivemos aqui perto e os meus filhos (Ricky, de quase 10 anos, e Kauana, de seis anos), com a febre da Anitta, pediram e viemos", justificou. A mulher, Daphne, considerou "fantástico" poder partilhar o momento com ele, "pois é muito raro, com o futebol, ele poder vir a estar coisas". "Quando há possibilidade, aproveitamos e é muito bom", atirou. No descanso, o jogador e a família estiveram na Bahia, Brasil, e no Algarve, dividindo-se agora entre Lisboa e o Porto, ou melhor, Vila Nova de Gaia, onde há muito tem casa. "Até resolver a nossa vida, vamos andando nisto", confessou ao JN, à margem do espetáculo.