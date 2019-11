Richard Gere e Sylvester Stallone disputaram princesa Diana

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:28 Facebook

A princesa Diana foi disputada pelos atores Richard Gere e Sylvester Stallone num jantar organizado por Elton John, em Londres, Inglaterra. Na versão inglesa de “Eu: Elton John”, o cantor conta como a princesa Diana foi disputada pelos dois atores, durante um dos diversos jantares de solidariedade social organizados por si. Segundo Elton Jonh, no momento em que os convidados se preparavam para comer, Sylvester Stallone e Richard Gere estavam “no corredor de frente para o outro, aparentemente prestes a resolver as suas diferenças sobre Diana com uma discussão”. David Furnish, o marido do artista, encontrou os atores e evitou […]