Rihanna confirmada no palco dos Oscars para (en)cantar

Depois de se mostrar grávida no Super Bowl, cantora Rihanna interpretará "Lift me up", do filme "Black Panther: Wakanda para sempre". Na grande festa do cinema está nomeada para o Oscar da melhor canção.

Em contagem decrescente para a 95.ª cerimónia dos Oscars (12 de março), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou que Rihanna subirá ao palco para cantar "Lift me up". O tema faz parte do filme "Black Panther: Wakanda para sempre" e já lhe valeu a nomeação na categoria da melhor música original.

O tema foi escrito pela cantora dos Barbados em parceria com Tems, Ludwig Göransson e pelo realizador Ryan Coogler. Pela primeira vez na corrida a uma Oscar, mesmo que não o leve para casa,

Rihanna tem garantido um papel de destaque na gala apresentada por Jimmy Kimmel. É o regresso em força de Rihanna depois de, no dia 12, ter revelado que está grávida do segundo filho, fruto da relação com o rapper ASAP Rocky.

A novidade foi confirmada após a sua atuação no intervalo do Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano. No seu regresso aos palcos após um hiato de cinco anos, Rihanna dividiu opiniões sobre a sua performance que lhe rendeu milhões, sobretudo pelo impacto que teve o momento em que se maquilhou com produtos da própria marca. O retorno mediático gerou nas 12 horas seguintes mais de 5,6 milhões de dólares (5,21 milhões de euros).

A artista não brinca em serviço e, a par da proeminente barriga, nos Oscars, é esperado que se vista de forma extravagante e até que tire mais uma estratégia de marketing da manga, principalmente se conquistar o prémio para que está nomeada.

Em 2003, a atriz Catherine Zeta-Jones também atuou grávida de oito meses. Com Queen Latifah, interpretou ao vivo "I move on" do filme "Chicago", e acabou a ganhar o Oscar de melhor atriz secundária.

Quase ao mesmo tempo em que se sabia que vai atuar nos Oscars, Rihanna foi fotografada no aeroporto de Milão, com o filho de nove meses ao colo, a pretexto da semana de moda que se está a realizar naquele destino italiano.