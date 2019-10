Rihanna fala sobre o novo relacionamento e o sonho de ser mãe

NTV Ontem às 22:30 Facebook

Rihanna revelou alguns detalhes sobre a vida profissional e pessoal, inclusive o namoro com Hassan Jameel e o sonho de ser mãe. Após vários rumores sobre várias gravidezes da cantora, em entrevista ao “Extra”, a artista revelou que pensa em formar família e ter filhos. “É algo pessoal, é o nosso corpo e, claro, é o nosso tempo. Não é necessariamente o sonho de todas as mulheres ser mãe mas no meu caso é, por isso estou bem”, explicou. Ainda sobre a vida pessoal, Rihanna afirmou que está apaixonada e numa relação feliz com o empresário saudita Hassan Jameel. “Sim, […]