Rihanna lança biografia que pesa cerca de sete quilos

Rihanna vai lançar dia 24 de outubro uma biografia com o seu nome, com 504 páginas. Esta obra literária é formada por 1050 fotografias e pesa cerca de sete quilos. A cantora tem estado afastada da música para se dedicar à linha de cosméticos Fenty, espalhando o nome e a marca para outras áreas como a moda com o lançamento da coleção de roupa interior Savage x Fenty. Agora, a intérprete prepara-se para lançar um livro sobre a sua vida, com o apoio da editora Phaidon. “Desde a sua infância em Barbados até aos momentos fundamentais da sua carreira na […]