Rihanna: Ousadia entre grávidas famosas

À espera do primeiro filho, cantora dos Barbados tem primado por transparências e tops que deixam a barriga

à mostra. Nos últimos anos, outras figuras públicas somaram atrevimento ao estado de graça.

Rihanna continua a estar no centro das atenções na gravidez. À espera do primeiro filho, fruto do namoro com o rapper ASAP Rocky, a cantora dos Barbados tem vivido o estado de graça assumindo o desejo de contrariar o que se dita como regra em visuais pré-mamã.

"Não vou comprar roupas de grávida. Não vou comprar calças de maternidade, jeans, vestidos, ou [fazer] o que a sociedade me disse para fazer antes", afirmou ao site "The Bustle". Desafiada a descrever o seu estilo de grávida, Rihanna identificou-o como "rebelde". Divertir-se com as roupas nesta fase é o que mais lhe agrada, até por ser "forçada a ter novas ideias e novas maneiras de fazer funcionar".

"Espero que possamos redefinir o que é considerado "decente" para mulheres grávidas. O meu corpo está a fazer coisas incríveis agora e não vou sentir vergonha por isso. O momento tem que ser de celebração. Por que deveria esconder a gravidez?", acrescentou a cantora à "Vogue".

Internacionalmente, Beyoncé também apostou em visuais atrevidos quando esperava os gémeos Rumi e Sir, em 2017. É nos eventos em que marcam presença ou quando sobem ao palco que as grávidas VIP exibem os looks mais irreverentes. E não é só lá fora.

Em Portugal, em fevereiro deste ano, quase a ser mãe pela segunda vez, Inês Aires Pereira destacou-se com o visual escolhido para a gala de aniversário da TVI, apostando num macacão transparente do designer Gonçalo Peixoto que a fez "sentir a Rihanna de Queluz". Em dezembro de 2018, a escassos dias do nascimento do filho, Lonô, Rita Pereira apostou num look para a estreia de "Dança com as estrelas", na TVI, que muitos compararam com um que Beyoncé exibiu também em final de gravidez. Voltando à artista americana, não se esquece a primeira vez em que surgiu em público depois de se saber que estava à espera de gémeos, na 59.ª edição dos Grammy Awards, ao envergar uma criação dourada de Peter Dundas que lhe deixava a pele à vista numa "espécie de deusa da fertilidade moderna".