Rihanna torna-se a artista mais rica do mundo

Rihanna atingiu o estatuto de bilionária, com uma fortuna estimada de 1,7 mil milhões de dólares (cerca de 1,43 mil milhões de euros). O novo estatuto divulgados pela revista Forbes torna-a a artista mais rica do mundo, mas a maior parte da sua fortuna vem da sua marca "Fenty Beauty".

Segundo a revista Forbes, a fortuna de Rihanna advém principalmente da sua marca de produtos de cosmética, que apresenta um valor estimado de 1,4 mil milhões de dólares (1,18 mil milhões de euros). Também a sua participação na marca de lingerie "Savage x Fenty" rendeu um valor estimado de 270 milhões de dólares (cerca de 227 milhões de euros). A estes valores, a artista ainda soma os ganhos na carreira como atriz e cantora.

A marca de cosméticos de Rihanna foi lançada em 2017 com a parceria da marca de bens de luxo francesa "LVMH", que é administrada por Bernard Arnault. "Fenty Beauty" foi criada com o objetivo de inclusão, que fizesse "as mulheres de todos os lugares (sentirem-se) incluídas".

Os dados de 2018 apontavam que no primeiro ano de vendas a marca gerou mais de 550 milhões de dólares em receitas anuais, tendo superado outras marcas geridas por celebridades, como "Kylie Cosmetics" de Kylie Jenner, "KKW Beauty" de Kim Kardashian West e "Honest Co." de Jessica Alba.

A Forbes estima que agora a "Fenty Beauty" valha 2,8 mil milhões de dólares e apresenta sinais de continuar a crescer. De acordo com o relatório anual de 2020, a marca de bens de luxo "LVMH" apontou que a "Fenty Skin", uma gama de produtos para cuidados da pele lançada no ano passado, teve um "início muito promissor" e "gerou um burburinho sem precedentes".

A artista, que soma 101 milhões de seguidores no Instagram e 102,5 milhões de seguidores no Twitter, apenas ficou atrás de Oprah Winfrey.

Rihanna conseguiu vender mais de 250 milhões de discos, porém não lança um novo álbum desde o trabalho "Anti" de 2016. No entanto, a cantora foi vista recentemente a gravar um videoclipe com o rapper e namorado A$AP Rocky.