Rita Blanco emocionada com o regresso de “Conta-me Como Foi”

Conhecida por ser uma mulher de personalidade forte, a atriz cedeu às lágrimas. Motivo: a nova temporada de “Conta-me Como Foi”. Pode muito bem ser o presente de Natal que muitos telespetadores estão à espera: a série de época “Conta-me Como Foi” regressa à RTP no final do ano, com a família Lopes a viver a liberdade dos anos 80, depois do período “amarrado” aos acontecimentos que antecederam o 25 de abril de 1974. Rita Blanco volta a ser a Margarida e admite que, apesar do seu “mau feitio”, emocionou-se já por mais do que uma vez. “Tinha saudades. As […]