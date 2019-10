Rita Ferro Rodrigues faz homenagem a antigo jogador de futebol Rui Jordão

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:23 Facebook

Rita Ferro Rodrigues homenageou Rui Jordão, o antigo avançado que morreu, esta sexta-feira, aos 67 anos, vítima de problemas cardíacos. A apresentadora recordou Rui Jordão numa mensagem partilhada no perfil Instagram, na qual destacou o seu trabalho como jogador e pintor. “Nas minhas cadernetas, era sempre o cromo mais desejado. Perdemos o Jordão e que grande jogador, um fora de série. Quando abandonou o futebol, em 1989, formou-se em Belas Artes e foi entre quadros e pincéis que viveu os últimos anos da sua vida. Grande Jordão”, começou por dizer na legenda. View this post on Instagram Nas minhas cadernetas, […]