Rita Ferro Rodrigues recorda avô com homenagem

Rita Ferro Rodrigues recordou, na segunda-feira, o avô paterno, que morreu há 12 anos, com uma dedicatória nas redes sociais. A apresentadora deixou uma mensagem emotiva, no perfil da rede social Instagram, na qual mostrou o carinho, as saudades e o amor que sente pelo avô, Eduardo. “Não há um dia em que não pense para onde foi, onde está, se me vê, se tem orgulho nas minhas lutas, no que faço, naquilo que me move. Se continua a antecipar as minhas telhas e se se comove e ri com as minhas conquistas. Se estremece quando sou feliz. Se por […]