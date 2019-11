Rita Ferro Rodrigues responde a “mensagens de provocação e ódio”

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:19 Facebook

Rita Ferro Rodrigues respondeu às “mensagens de provocação e ódio” que recebeu depois de ter entrevistado a cantora Nenny no programa “Elefante de Papel”, que está disponível no Youtube. Estalou o verniz. A apresentadora cansou-se das críticas feitas à linguagem utilizada pela artista durante a entrevista em vídeo para a plataforma digital e decidiu sair em defesa da jovem intérprete. “Pensei muito antes de fazer este post porque há muito que a minha forma de estar nas redes sociais é de ignorar as mensagens de provocação e ódio ( são poucas ) e valorizar as mensagens positivas – que são […]