Rita Marrafa de Carvalho apresenta Prémios Women in Tech

Os Prémios International Women in Tech realizam-se, este ano, em Portugal, no dia 6 de novembro. Rita Marrafa de Carvalho, jornalista da RTP, é uma das apresentadoras. Durante a semana da Web Summit 2019, em Lisboa, a organização Women in Tech organiza o Women in Tech Global Awards numa cerimónia conjunta com a Câmara Municipal de Lisboa, com a StartUp Lisboa e Portugal IN. A cerimónia que, entre outros temas, vai discutir a igualdade de género, terá lugar no Palácio Foz, no próximo dia 6 de novembro, num evento conjunto com a StartUp Lisboa, com a Portugal IN e com […]