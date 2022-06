Rita Mendes, a mulher que domina o coração de William Carvalho

Médio da seleção nacional tem na companheira o principal apoio na atualidade. O filho do casal, Bryan, de quase dois anos, reforça a motivação.

Discreta, mas com uma presença que não deixa ninguém indiferente, Rita Mendes é há três anos a maior fã de William Carvalho. Onde ele joga, a namorada marca presença, como aconteceu no domingo passado, no Estádio de Alvalade, no encontro da Liga das Nações contra a Suíça, no qual ele assinou o golo inaugural da goleada lusa por 4-0. Mais logo, é certo que também marcará presença no mesmo local, agora para ver o embate contra a Chéquia.

Na última semana, Rita aproveitou ainda para passear por Lisboa com o filho do casal, Bryan, que no próximo dia 21 celebrará o segundo aniversário. Já a contar as horas para ir de férias, mata as saudades de casa, após um ano passado essencialmente por Sevilha, onde William Carvalho é idolatrado pelos adeptos do Bétis, clube que representa.

Relação discreta

A relação do craque e de Rita foi, durante algum tempo, resguardada dos olhares públicos. Quando em abril de 2020 - no dia do 28.° aniversário - o futebolista anunciou que ia ser pai, alguns seguidores no Twitter questionaram mesmo se tinha namorada. A resposta chegou quando, a 21 de junho do mesmo ano, apresentou Bryan ao mundo, com uma foto em que mostrava a companheira (de máscara, por causa da covid-19) e mãe do bebé, pouco depois do parto.

A par da felicidade pela estreia na paternidade, deixou perceber que estava comprometido. No entanto, só mais de um ano depois é que publicou uma imagem com Rita, agora com o rosto descoberto. "Laços de familia", escreveu. William Carvalho e a namorada partilham o amor pelo filho e ainda a paixão por cães. Durante 14 anos, Rita Mendes teve a cadela Gucci - que morreu em fevereiro-, que se juntou a Ziggy, um dos amigos de quatro patas do jogador que, em novembro de 2021, também viu partir o São-bernardo Boris.