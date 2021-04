Rita Ora rendida a talento português

Sara Oliveira Hoje às 19:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Cantora britânica mostrou-se a usar um blazer de Gonçalo Peixoto, o designer de 24 anos que recentemente se estreou na Semana de Moda de Milão.

"Os sonhos tornam-se realidade", disse o designer Gonçalo Peixoto depois de a cantora Rita Ora publicar, nas redes sociais, várias imagens vestida com um blazer oversized da sua autoria. O criador português partilhou a novidade, assumindo-se emocionado pela escolha da artista britânica. A proposta chegou-lhe às mãos através da consultora de moda Jana Bartolo.

A peça num tecido brilhante a imitar pele de cobra e prateado não deixa ninguém indiferente, tal como a autora de temas como "Anywhere" ou "Let you love me", causando impacto entre os seus seguidores no Instagram. E, mais uma vez, Gonçalo sentiu o peso da rede na promoção do seu trabalho, mesmo que o casaco em destaque seja da coleção anterior e não haja mais nenhum exemplar disponível.

Aos 24 anos, feitos em março, Gonçalo Peixoto é um dos mais promissores designers da nova geração da moda nacional. Em fevereiro deste ano, estreou-se na Semana de Moda de Milão, numa edição digital que chegou a todos os cantos do Mundo. Por cá, há muito que o talento do jovem nortenho apela a mulheres famosas também do universo da música e da televisão, muito antes de imaginar que iria vestir estrelas internacionais.

Esta não é a primeira vez que Rita Ora se deixa encantar por criações nacionais. Em outubro do ano passado também encomendou peças de joalharia assinadas por Alexandra Moura.