Rita Pereira apoia novo projeto do namorado

Guillaume Lalung inaugurou ontem o "private bar" que há muito idealizava. Atriz-se diz-se "orgulhosa".

Depois de ter passado o último ano impedido de trabalhar como produtor de eventos por causa da pandemia, o namorado da atriz Rita Pereira realizou um sonho antigo, com a abertura de um bar e restaurante/snack na Estrela, em Lisboa.

Ontem, ao final da tarde, Guillaume Lalung juntou muitos amigos, alguns deles conhecidos, oferecendo horas de alguma normalidade quando o país continua a desconfinar. Entre os convidados, destacaram-se os atores Marta Melro e Paulo Vintém, o modelo e stylist Luís Borges, os músicos Dino D"Santiago, Kaysha e Nelson Freitas, o designer de moda Gonçalo Peixoto, a apresentadora Carina Caldeira e o futebolista William Carvalho.

Com "enorme orgulho" no projeto do namorado, Rita sublinhou que a abertura do "private bar" Oui, Monsieur é fruto de "anos de trabalho, dedicação, entrega e amor pela música". O espaço é uma consequência das festas homónimas que Guillaume há muito organizava e que a covid suspendeu. "É o início de uma nova bonita história", acrescentou a estrela da TVI.

Há quem já tenha descrito Oui, Monsieur como "o melhor spot da cidade", onde se reúnem muitas das paixões de Guillaume, mas também da atriz e mãe do filho, Lonô, juntando música e basquetebol na decoração. No número 82 da Calçada Marquês de Abrantes, no centro da capital, veem-se rádios antigos, gira-discos e quadros com artistas musicais, mas também um cesto de basquetebol e imagens da NBA, a par de iguarias portuguesas e franceses, numa alusão à nacionalidade de Lalung